Kiosque

Les Européens se divisent sur les prix de l'énergie à la Une du Figaro

La guerre de l’énergie sape l’unité de l’Europe. Surtout consacré à la crise énergétique, le Conseil européen de ce jeudi risque d’exposer les divisions croissantes des États membres.

Ehpad le nouveau rapport qui accuse à la Une du Parisien

Arnaques et petites combines des Ehpad privés : 50% des établissements épinglés. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a enquêté pendant trois ans pour traquer, entre autres, les clauses abusives et les erreurs d’information sur les prix dans les Ehpad à but lucratif. Près d’un millier de sièges sociaux ont été contrôlés, et plus d’un sur deux présente au moins une non-conformité.

Coup de froid entre Paris et Berlin à la Une des Echos

Le Conseil des ministres franco-allemand qui devait se tenir la semaine prochaine est annulé. Un signal inquiétant envoyé par le couple moteur de l'Union européenne alors que les Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles ce jeudi. La défense et l'énergie sont devenues des pommes de discorde entre Paris et Berlin.

49.3 Avis de faiblesse à la Une de Libération

Le Conseil des ministres franco-allemand qui devait se tenir la semaine prochaine est annulé. Un signal inquiétant envoyé par le couple moteur de l'Union européenne alors que les Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles ce jeudi. La défense et l'énergie sont devenues des pommes de discorde entre Paris et Berlin.

Médecin traitant : le début de la fin à la Une de l'Opinion

Face aux déserts médicaux, gouvernement et Parlement adoptent une nouvelle stratégie. Elle consiste non pas à inciter ou à contraindre les docteurs à s'installer en zones sous-dotées mais à les contourner pour faire confiance à d'autres soignants mieux répartis sur le territoire

Que sont devenus les intellectuels engagés à la Une de La Croix