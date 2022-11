Les Unes du jour : L'Amérique figée dans ses divisions

Kiosque

L'Amérique figée dans ses divisions à la Une du Figaro

Midterms : Joe Biden évite la déroute à la Une des Echos

J.D. Vance a remporté son duel pour le Sénat dans l'Ohio, mais plusieurs candidats en vue, partisans de la thèse de l'élection volée, ont été battus. Les démocrates se sont bien défendus en Pennsylvanie et dans le New Hampshire, face à des candidats républicains qui font figure d'épouvantails.

Ces industries qui parient sur la France à la Une du Parisien

Le salon du made in France, qui ouvre ses portes ce jeudi à Paris, accueille des dizaines d’entreprises qui ont relocalisé tout ou partie de leur production. Grâce à des aides de l’État et une politique fiscale et sociale avantageuse, le mouvement s’est accéléré avec la crise sanitaire.

Politique économique: pourquoi Macron ne changera rien à la Une de l'Opinion

Parce qu'il ne veut pas réitérer les erreurs du passé, parce qu'il n'aime pas les mesures symboliques, le chef de l'Etat maintient sa ligne économique, en particulier son refus des hausses d'impôts. Tenable ?

Russie-France Guerre d'influence en Afrique à la Une de La Croix

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 9 novembre une contre-offensive dans la bataille informationnelle au Sahel menée par Moscou et largement orchestrée par Evgueni Prigojine, patron de la compagnie de mercenaires Wagner et d’une myriade d’autres sociétés.

Numéro Spécial Le Libé des animaux à la Une de Libération