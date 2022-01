Kiosque

Taux d'intérêt : l'alerte à la Une des Echos

Le passage du négatif au positif du taux des obligations d'Etat allemandes, qui servent de référence dans la zone euro, est un moment clé. Les Etats qui ont vu leur endettement s'alourdir massivement à cause de la crise vont désormais prendre la hausse des taux de plein fouet. Et la France en tout premier.

Primaire populaire: le baron noir de la gauche à la Une de l'Opinion

A l’exception de Christiane Taubira, les candidats de gauche, qui participent sans leur consentement à la primaire populaire, dénoncent des méthodes « antidémocratiques », de « voyous ». Mais ils vont devoir composer avec cet événement qui les dépasse

Joe Biden enlisé à la Une de La Croix

Un an après son installation dans le Bureau ovale, le président démocrate est en mauvaise posture. La pandémie et la hausse des prix atteignent le moral des Américains, et Joe Biden semble impuissant. À l’aube d’une année cruciale pour sa présidence, il voit sa popularité plonger.

Présidentielle : le pari européen de Macron à la Une du Figaro

Devant les eurodéputés, et à moins de trois mois de l'élection présidentielle française, le chef de l'État a exprimé une vision profondément attachée à ce continent, longtemps symbole d'une «paix intangible» mais désormais soumis aux «doutes».

Gaspard Ulliel L'enfant prodige du cinéma français à la Une du Parisien

Gaspard dans la nuit à la Une de Libération