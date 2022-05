Les Unes du jour jeudi 19 mai : Le nouvel âge de la mondialisation : vers un monde plus fragmenté

Kiosque

Commerce mondial L'envol de CMA CGM à la Une des Echos

CMA CGM et Air France-KLM nouent une alliance capitalistique pour former un champion mondial du fret. Le troisième armateur mondial et le transporteur aérien ont signé un partenariat exclusif de dix ans pour mettre en commun leurs réseaux d'avions-cargos, assorti d'une prise de participation jusqu'à 9 % de CMA CGM au capital d'Air France-KLM.

Les urgences en PLS à la Une de Libération

Le scénario catastrophe s’écrit sous nos yeux: bientôt, vous pourriez trouver porte close à l’hôpital, même si vous pissez le sang. En cause, les pouvoirs publics, qui n’ont pas anticipé cette tragédie, mais aussi un deux poids, deux mesures flagrant entre hôpital public et médecine libérale.

Inflation Ceux qui souffrent un peu, beaucoup à la Une du Parisien

Les Français face à l’inflation : sans voiture, un loyer encadré... Antoine a «bien conscience d’être privilégié»

Antoine, 29 ans, habite et travaille à Paris. Sans voiture et vivant dans un logement bien isolé avec un chauffage collectif, il ressent très peu la hausse générale des prix.

A Kharkiv, théâtre de nouvelles atrocités russes à la Une du Figaro

À l’est de Kharkiv, un enfer de tueries et de viols commis par les Russes dans leur déroute.

Les prochaines cibles des activistes pro-burkini à la Une de l'Opinion

Après leur victoire à Grenoble, les militants visent en priorité des villes sensibles à leur cause, comme Lyon, Villeurbanne et des communes de Seine-Saint-Denis

Mondialisation : vers un monde plus fragmenté à la Une de La Croix

Les échanges internationaux tendent désormais à s’organiser au sein de grands blocs commerciaux de plus en plus rivaux. Chine, Europe ou États-Unis veulent davantage assurer leur autonomie stratégique et ne sont plus les défenseurs inconditionnels du libre-échange. Le sujet sera au menu du forum de Davos, qui s’ouvre dimanche 22 mai.