Les Unes du jour, jeudi 12 mai : Licenciements: la réforme Macron validée; Maths, une rustine contre le déclin français

Kiosque

Inflation, taux, croissance: le monde en état d’alerte à la Une du Figaro

La Banque centrale européenne (BCE) acte la fin de l’argent facile et prépare les esprits à une hausse de taux dès cet été, malgré les menaces sur la croissance. L’expérience des taux négatifs, entamée en 2014, devrait bientôt toucher à sa fin. Les choses sont dites à demi-mot, mais la Banque centrale européenne (BCE) prépare les esprits à une hausse de son taux directeur, actuellement à -0,5 %, dès juillet.

Licenciements: la réforme Macron validée à la Une des Echos

Prud'hommes : la Cour de cassation impose une application systématique du « barème Macron » Des juridictions avaient estimé que la situation de certains salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse pouvait justifier de s'exonérer du barème des dommages et intérêts imposé par la réforme du Code du travail de 2017. La Cour de cassation vient de trancher en leur défaveur. Seules les exceptions prévues explicitement dans le Code du travail pourront s'appliquer.

Maths: une rustine contre le déclin français à la Une de l'Opinion

Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé le retour de la discipline dans le tronc commun en Première dès la rentrée prochaine. Une tentative de calmer les critiques sur sa réforme. Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé le retour de la discipline dans le tronc commun en Première dès la rentrée prochaine. Une tentative de calmer les critiques sur sa réforme.

Accoucher loin de chez soi à la Une de La Croix

De plus en plus de femmes vivent à plus de 45 minutes d'une maternité. Un décret récent leur permet d'être hébergées à proximité de l'hôpital cinq jours avant le terme.

Des Champs-Elysées nouveaux avant les JO à la Une du Parisien

Avenue des Champs-Élysées : moins de voitures place de l’Étoile, des jardins valorisés... La maire de Paris et le comité des Champs-Élysées ont présenté ce mercredi matin une série de travaux qui doit commencer dans les prochaines semaines. L’ambition : redonner sa splendeur à ce que l’on appelle encore « la plus belle avenue du monde ». Le périmètre partira de la Concorde jusqu’à l’Arc de Triomphe tout en respectant un budget de 24 millions d’euros pour la Ville auquel s’ajoute 6 millions de la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).





Sondage exclusif L'Union rallume la gauche à la Une de Libération

Selon une enquête Viavoice pour «Libération», si l’union de la gauche et des écologistes est souhaitée par les électeurs, elle est aussi perçue comme trop favorable à la France insoumise. Et la perspective d’une cohabitation entre la Nupes et Emmanuel Macron ne convainc que 23% des Français.