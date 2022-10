Les Unes du jour : 30 degrés en automne Le redoux que l'on redoute

Kiosque

30 degrés en automne Le redoux que l'on redoute à la Une de Libération

Les températures inhabituelles de ces dernières semaines en France, après la sécheresse historique de cet été, sont une nouvelle manifestation bien visible du dérèglement climatique. Et menacent l’accès à l’eau et la biodiversité.

Comment la hausse des prix change la vie des Français à la Une du Figaro

Main basse sur Twitter à la Une des Echos

Le milliardaire a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars. Sa première décision a été de licencier le PDG, Parag Agrawal, ainsi que le directeur financier et la directrice des affaires juridiques. Une période d'incertitude s'ouvre pour la plateforme.

Islam: le repli identitaire se renforce en France

La dérive séparatiste, qui fait de l’école sa cible privilégiée, n’est « pas en voie d’apaisement », selon une récente note des Renseignements territoriaux que révèle l’Opinion

Meurtre de Justine, le terrible scénario à la Une du Parisien

Après un AVC, réinventer sa vie à la Une de La Croix

En France, l’accident vasculaire cérébral touche 150 000 personnes par an et représente la première cause de handicap acquis chez l’adulte. À la veille de la Journée mondiale de l’AVC, samedi 29 octobre, trois « survivants » racontent à La Croix comment ils ont réinventé leur vie, malgré les séquelles physiques et psychologiques.