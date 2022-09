Kiosque

Républicains : la bataille pour la présidence à la Une du Figaro

La bataille s'installe. Au campus de rentrée des Jeunes LR, ce week-end, à Angers, les différents prétendants déclarés ou putatifs à la présidence des Républicains ont pu faire entendre leur voix.

Le dollar à son plus haut niveau depuis 20 ans à la Une des Echos

Il s'est apprécié de plus de 14 % face à l'euro depuis le début de l'année. La faiblesse persistante de la devise européenne, qui a terminé la semaine sous la parité, complique considérablement la tâche de la BCE. Elle doit ramener dans les clous une inflation qui a atteint 9,1 % en août et une grande partie de ses importations énergétiques est facturée en dollars

Comment Macron peut se remettre en marche à la Une de l'Opinion

A la peine dans les sondages depuis le début de l'été, le Président s'était mis en retrait de la scène politique. Il cherche à regagner la confiance des Français.

Le chef de l’Etat lancera jeudi 8 septembre, à Marcoussis (Essonne) le Conseil national de la refondation (CNR) annoncé début juin. Les partis d’opposition, le président du Sénat Gérard Larcher et trois grandes associations d'élus refusent d’y participer

Enfants de Nice, sortir du traulatisme à la Une de La Croix

Certaines jeunes victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 pourraient témoigner lors du procès qui s’ouvre ce lundi 5 septembre à Paris. Très nombreux sur la Promenade des Anglais ce soir-là, ces enfants ont souffert de troubles divers dans les mois suivants. Aujourd’hui, un tiers d’entre eux continuent d’aller mal, selon leurs médecins.

Panser, attentat de Nice à la Une de Libération

Au procès de l’attentat de Nice, beaucoup de victimes et très peu de parties civiles

Sur 2 457 personnes indemnisées, seulement 865 s’étaient constituées partie civile à la clôture de l’instruction. Un écart énorme qui tient notamment à l’angoisse de se replonger dans cet événement traumatisant.

Attentat de Nice, la douleur des enfants du 14 juillet à la Une du Parisien

Six ans après l’attaque terroriste du 14 juillet 2016 et alors que s’ouvre ce lundi le procès de l’attentat de Nice, des centaines d’enfants et d’adolescents peinent toujours à surmonter leur traumatisme. Les témoignages bouleversants que nous avons réunis montrent l’ampleur de leur épreuve.