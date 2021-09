L'élection présidentielle approche à grands pas et à droite les candidats pullulent quitte à perdre certains sympathisants. Ces derniers n'arrivent pas à trouver leur champion et les responsables de la droite et du centre ne les séduisent pas. Laurent Wauquiez a perdu 4 points depuis qu'il a renoncé à se présenter à la primaire, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse perdent 5 points. Éric Ciotti et Philippe Juvin n'arrivent eux aussi ne se percent pas dans les sondages.

Chez les sympathisants de droite, Emmanuel Macron perd aussi des suffrages car 64 % d'entre eux ne lui font pas confiance.

Chez les autres personnalités, Edouard Philippe a perdu 4 points en juillet et en août payant peut-être les frais de sa discrétion...