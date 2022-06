Char russe

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une condamnation mondiale et des sanctions sévères visant à ébranler le trésor de guerre de Moscou rappelle le New York Times.

Pourtant, les revenus de la Russie provenant des combustibles fossiles, de loin sa plus grande exportation, ont atteint des records au cours des 100 premiers jours de sa guerre contre l'Ukraine, dans un contexte de flambée des prix, selon une nouvelle étude. citée par le New York Times.

La Russie a réalisé des profits record : 93 milliards d'euros de revenus provenant des exportations de pétrole, de gaz et de charbon au cours des 100 premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, selon les données analysées par le Center for Research on Energy and Clean Air, une organisation basée à Helsinki, en Finlande.

Environ les deux tiers de ces revenus provenaient du pétrole et la majeure partie du reste du gaz naturel.

Les revenus des exportations de combustibles fossiles de la Russie dépassent ce que le pays dépense pour sa guerre en Ukraine, selon le Center for Research on Energy and Clean Air, une constatation qui donne à réfléchir alors que la dynamique change en faveur de la Russie : ses forces se concentrent sur des cibles régionales importantes alors que les soldats ukrainiens manquent d'armes.

Bien que les exportations de combustibles fossiles de la Russie aient commencé à baisser quelque peu en volume, alors que de plus en plus de pays et d'entreprises évitent de commercer avec Moscou, la flambée des prix a plus qu'annulé les effets de cette baisse. L'étude a révélé que les prix à l'exportation des combustibles fossiles de la Russie ont été en moyenne supérieurs d'environ 60 % à ceux de l'année dernière, même en tenant compte du fait que le pétrole russe se vend environ 30 % en dessous des prix du marché international ajoute le New York Times.