Les raisons de l'ouverture d'une information judiciaire sur l'IHU de Marseille sous la direction du professeur Raoult

Didier Raoult

"Graves dysfonctionnements au sein de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection : la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Santé et de la Prévention convoquent la direction et les établissements fondateurs et leur demandent de mettre en œuvre un plan d’actions volontariste" indique un communiqué des deux ministres concernés.

Au vu de ce rapport, les ministres ont saisi la justice et une Information judiciaire a été ouverte sur le fonctionnement de l'IHU de Marseille sous la direction du professeur Raoult

"Le verdict est tombé. L'institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHUm) a bien été le théâtre de "graves dysfonctionnements" sous la direction du professeur Didier Raoult, remplacé par le Pr. Pierre-Edouard Fournier le 1er septembre. C'est la conclusion du rapport final de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), qui vient d'être remis aux ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Santé et mis en ligne sur le site de l'IGAS ce lundi 5 septembre." écrit l'Express.

Le communiqué du ministère évoque 'Les pratiques médicales et scientifiques inappropriées répandues au sein de l'IHUm, ne respectant pas la réglementation en vigueur et pouvant générer un risque sanitaire pour les patients, notamment au cours des protocoles de recherche'.

'Les dérives dans les pratiques de management, pouvant générer harcèlement et mal-être au travail'

"Les dérives dans la gouvernance, qui ne respecte pas strictement les règles encadrant les fondations de coopération scientifique".

"La dégradation progressive de la situation financière de l'établissement."

Dans le rapport, "Les inspecteurs relèvent que des patients soignés à l'IHU pour le Covid-19 ou la tuberculose se voyaient administrer des « molécules en dehors de leur autorisation de mise sur le marché ».Ces prescriptions comprenaient, par exemple, un traitement à base d'hydroxychloroquine, interdit depuis mai 2020. Malgré l'inefficacité de ce médicament contre le Covid, Didier Raoult s'en est fait le promoteur depuis le début de la pandémie (...) Le rapport confirme aussi que des médecins de l'IHU ont été sous pression de leur direction pour prescrire ce traitement, ou de l'ivermectine, autre médicament aux bénéfices anti-Covid jamais avérés."

"Invité de l'émission Morandini Live, le professeur Raoult s'est exprimé sur la polémique et le rapport qui l'accable. «Je suis très serein, on a eu 7 inspecteurs qui ont essayé de confirmer quelque chose qu’ils n’ont pas réussi à confirmer, c’est-à-dire prouver que nous faisions des essais illégaux sur la tuberculose, et que nous harcelions les gens», a expliqué le professeur, avant d'ajouter que «la prescription hors autorisation de mise sur le marché est tout à fait banale»." indique Cnews.