Char russe

Le principal propagandiste pro-Kremlin, Vladimir Solovyov et la patronne de RT, Margarita Simonyan, ont passé une grande partie de la diffusion de l'émission de télévision d'État "Sunday Evening With Vladimir Solovyov" à se plaindre des problèmes provoqués par la mobilisation selon le site d'information américain The Daily Beast.

Solovyov a déclaré: "Nous avons reçu des appels paniqués sur mon téléphone, et sur le téléphone de Margarita, ce qui montre qu'un certain nombre de personnes impliquées ont oublié comment faire leur travail."

Margarita Simonyan a ajouté qu'après avoir écouté l'annonce de Poutine et le message du ministère russe de la Défense, elle avait l'impression que seules les personnes ayant une expérience militaire antérieure étaient susceptibles d'être mobilisées, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La responsable de RT a déclaré qu'elle connaissait de nombreuses personnes ayant une expérience de combat antérieure, mais aucune d'entre elles n'a reçu d'avis d'appel.

Margarita Simonyan a raconté avec colère de nombreux cas où les nouvelles recrues comprenaient des étudiants, des personnes en dehors de la limite d'âge, des personnes atteintes de maladies graves, des barbiers, des enseignants, des musiciens et une mère célibataire de deux jeunes enfants. Parmi les personnes entraînées dans les efforts de mobilisation, Solovyov et Simonyan ont raconté avoir vu des informations sur des conscrits âgés de 62 et 59 ans..

Soloviev a par ailleurs abordé les problèmes d'équipement de ceux qui sont déà dans l'armée : "Tous ont des téléphones et ils ne resteront pas silencieux. Si on leur tend des trucs pourris, s'ils n'ont pas de casque, pas de gilet pare-balles, personne ne va le cacher... Je le dis très poliment : ne jouez pas avec les gens..."

La patronne de RT a exhorté les personnes impliquées dans le processus de mobilisation à se souvenir de l'histoire de la mutinerie du cuirassé Potemkine, déclenchée par l'équipage nourri de viande infestée d'asticots. Simonyan s'est exclamé : « Permettez-moi de vous rappeler qu'en 1905, de petites choses comme celles-ci ont conduit à la première mutinerie d'une unité militaire entière dans l'histoire de notre pays. Est-ce que c'est ce que l'on veut ?" Elle a sévèrement averti : « Vous avez à faire à des gens armés.