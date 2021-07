Les pirates russophones qui ont attaqué l'Américain Kaseya demandent 70 millions en bitcoin pour débloquer ses données et celles de ses clients

Piratage informatique

L'attaque a été menée, comme d'autres cette année, via le logiciel REvil

Le logiciel de gestion informatique VSA de la société américaine Kaseya a fait l'objet d'une attaque via le logiciel malveillant REvil qui bloque les fichiers des petites et moyennes entreprises utilisatrices de VSA

Les pirates russophones qui prétendent avoir infecté un million d'ordinateurs, sans que ce chiffre puisse être vérifié, réclament une rançon de 70 millions de dollars (environ 60 millions d'euros) en bitcoin pour tout débloquer. Plusieurs milliers d'entreprises semblent avoir été touchées. Elle sont plus ou moins grandes. Parmi elles on trouve 500 supermarchés suédois Coop, 11 écoles en Nouvelle-Zeélande, des cabinets dentaires, et des bibliothèques selon la BBC.

Tom Robinson, fondateur et scientifique en chef de la société Elliptic, qui analyse les paiements en bitcoins, a déclaré à la BBC qu'il avait observé que REvil continuait de négocier avec des clients individuels pour de petites rançons d'environ 200 000 $, malgré la demande de 70 millions de dollars pour tout débloquer.