PAPYS VS INFLUENCEUSE

Les "papys braqueurs" face à la justice pour le vol de Kim Kardashian

Neuf hommes et une femme, surnommés « le gang des papys braqueurs », comparaissent depuis ce lundi devant la cour d’assises de Paris. Ils sont accusés d’avoir participé, de près ou de loin, au braquage spectaculaire de Kim Kardashian en 2016, lors duquel plus de six millions d’euros de bijoux avaient été dérobés. L’âge avancé et l’état de santé de plusieurs prévenus ont conduit à des aménagements exceptionnels pour assurer leur procès.