Les moins de 55 ans qui ont reçu une première injection d'AstraZeneca auront une deuxième injection de Pfizer ou Moderna

Vaccination

Les 533 302 personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première dose du vaccin AstraZeneca entre le samedi 6 février et le samedi 13 mars devraient recevoir leur deuxième injection avec un vaccin à ARN messager, c’est-à-dire ceux produits par Pfizer-BioNTech et Moderna. Selon les informations du Monde, c’est ce que va recommander la Haute Autorité de santé (HAS), ce vendredi 9 avril.

"Anticipant la publication de l’avis, le ministre de la santé Olivier Véran a estimé vendredi matin que cette préconisation était « totalement logique », soulignant qu’il s’agissait d’une mesure de précaution qui n’est pas définitive et pourrait évoluer en fonction de nouvelles données" ajoute Le Monde.

La seconde injection concerne en premier lieu les soignants, auquel l’accès au vaccin AstraZeneca a été ouvert le 6 février dans des centres de vaccination précise le quotidien