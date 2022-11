Les missiles tombés en Pologne seraient des missiles anti-missiles ukrainiens

Char russe

"Les spécialistes russes ont étudié les photographies des débris retrouvés en Pologne et identifié des systèmes de missiles S-300 des forces ukrainiennes. Les déclarations de sources ukrainiennes et de responsables étrangers évoquant la chute d’un missile russe sur Przewodow sont des provocations délibérées dans le but de provoquer une escalade de la situation." indique le ministère russe de la Défense cité par Le Monde.

Deux personnes ont été tuées par la chute de ces missiles.

Le Kremlin a salué la «retenue» des Etats-Unis au sujet du missile tombé la veille en Pologne, assurant que la Russie n'avait «rien à voir» avec cet incident qui a suscité une flambée de tension indique Le Figaro.

«En l'occurrence, il faut noter la réaction pleine de retenue et plus professionnelle de la partie américaine», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dénonçant l'«hystérie» de «hauts responsables de plusieurs pays».