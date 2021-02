Les labos GSK et Curevac s'unissent pour élaborer un nouveau vaccin face aux variants du Covid-19

Vaccin

Le Britannique et l'Allemand espèrent une commercialisation en 2022

Dans un communiqué GSK et CureVac annoncent qu'il vont développer des vaccins à ARN messager de nouvelle génération en s'appuyant sur un budget de 150 millions d'euros

Les entreprises visent à développer un vaccin candidat multi-valent pour lutter contre les variantes émergentes pour une utilisation pandémique et endémique.

Le développement commencera immédiatement en ciblant la disponibilité des vaccins en 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire.

Cette collaboration s'appuiera sur le candidat vaccin CVnCoV de première génération de CureVac contre le COVID-19, qui est actuellement en essai clinique de phase 2b / 3 et sur la capacité de CureVac à optimiser l'ARNm pour une forte réponse immunitaire, la fabricabilité et la stabilité à la norme 2-8 ° C froid.

GSK soutiendra également la fabrication de jusqu'à 100 millions de doses du vaccin COVID-19 de première génération de CureVac CVnCoV en 2021