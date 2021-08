Les Français passeraient chaque semaine plus de 56 heures sur Internet, dont 36 heures pour leurs loisirs

Google

Pour combler le vide laissé par la suppression de toute vie sociale durant la pandémie, les Français sont devenus encore plus accrocs aux réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook note Le Figaro.

Une enquête menée par NordVPN*, le plus important fournisseur de réseaux privés virtuels, révèle que les Français consacreraient 27 ans, 7 mois et 6 jours de leur vie sur interet remarque Le Figaro.

.Sachant que l’espérance de vie moyenne est de 82,7 ans en France, cela représenterait presque un tiers de leur vie. C’est plus que le temps passé à dormir (entre 25 et 27 ans).

Les Allemands passent en moyenne 24 ans, 8 mois et 14 jours sur internet, les Britanniques 22 ans. Les Espagnols sont plus accros, iles atteindraient 28 ans, 9 mois et 10 jours.

Enquête menée dans quatre pays auprès de 5000 adultes entre le 22 et le 30 juin 2021.