Les Français ont l’impression qu’Emmanuel Macron ne les écoute pas (et même encore moins qu’avant)

Emmanuel Macron

Plus de sept Français sur dix (71%) estiment que le gouvernement gère mal la crise actuelle des carburants (pénurie dans certaines stations-service suite au mouvement de grève de certains salariés de Total et d’ExxonMobil) dont près d’un tiers (32%) qu’il la gère même « très mal » selon l'Observatoire de la politique nationale BVA-Orange-RTL.

Les Français n’ont clairement pas le sentiment qu’Emmanuel Macron est dans une pratique plus « horizontale » du pouvoir.

Au contraire, seuls 14% d’entre eux estiment que, depuis sa réélection il y a six mois, Emmanuel Macron est plus à l’écoute des Français, contre plus d’un tiers (34%) qui estiment à l’inverse qu’il est même encore moins à l’écoute qu’avant ! Certes, une majorité de Français (52%) estiment qu’il n’est ni plus ni moins à l’écoute mais en tout état de cause, le changement de méthode promis n’a pas été perçu ! souligne BVA Opinion.

Sondage réalisé du 19 au 20 octobre 2022. Echantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.