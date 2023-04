Les équipes de France Stratégie, think-tank dépendant de Matignon, se sont attaquées à un champ où les préjugés prospèrent davantage que les études dans leur note intitulée "Inégalités des chances: ce qui compte le plus". Les chercheurs y tentent de mesurer le pouvoir prédictif du sexe et de l’environnement familial et territorial, soit «des caractéristiques qui vous sont assignées par le sort» sur leur niveau de revenu.

Le milieu social qui s’avère le plus déterminant avec en moyenne 1 100 euros de revenu qui séparent le quart des personnes favorisées du quart des plus modestes.

Statistique étonnante, l’écart de revenu à l’âge adulte entre une personne ayant passé sa jeunesse dans un territoire riche avec une autre, qui serait née dans une région pauvre, s’élève en effet à 440 euros. La différence est encore plus faible entre un natif et ceux d’un descendant d’immigrés venant d’Afrique, 170 euros.

Le cas des innégalités homme / femme : À caractéristiques sociales égales, un trentenaire gagne en moyenne 600 euros de plus qu’une trentenaire. "Sur l’ensemble de la population, les femmes perçoivent en moyenne 25 % de moins que les hommes. Le constat est peu ou prou le même selon l’origine sociale".