Les étranges morts de douze oligarques russes

Gazprom

Hasard, coïncidences ou mises en scène ? Qui sont les douze oligarques russes morts mystérieusement ? s'interroge Le Figaro qui sousligne les étranges circonstances du décès de chacun d'entre eux.

"Depuis le début de la guerre en Ukraine - et même un peu avant -, plusieurs oligarques russes ont été retrouvés morts dans des circonstances étranges, dignes d'un roman d'Agatha Christie : pendu à un arbre, au fond d'une piscine, empoisonné par du venin de crapaud ou encore après une chute dans les escaliers..."

"Il y a quelques jours, c'est Dmitry Zelenov, un magnat de l'immobilier russe qui a perdu la vie en chutant dans les escaliers puis d'une balustrade, juste après un dîner arrosé à Antibes."

"En tout, depuis presque un an, ils sont douze à être morts dans des conditions proches. Si la proximité des morts ainsi que les dates rapprochées étonnent, leurs liens avec des entreprises russes liées au secteur de l'énergie, telles que Gazprom ou Lukoil, interpellent d'autant plus. Authentique ou non, cette vague de suicides et d'accidents donne lieu à de nombreuses questions, pour le moment restées sans réponse." ajoute Le Figaro.