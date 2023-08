Les États-Unis autorisent des livraisons de F-16 à l'Ukraine depuis le Danemark et les Pays-Bas

Un chasseur F-16

C’est une première. Les États-Unis ont autorisé le Danemark et les Pays-Bas à transférer à l'Ukraine des avions de combat F-16 dès que les premiers pilotes ukrainiens auront terminé leur formation sur ses appareils, selon une information un document américain consulté par Reuters.

Dans une lettre adressée à ses homologues danois et néerlandais, le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait part « du soutien total des États-Unis au transfert d'avions de combat F-16 à l'Ukraine et à la formation de pilotes ukrainiens par des instructeurs F-16 qualifiés ».

Kiev a multiplé les demandes pour obtenir ces avions de combat au cours des derniers mois. « Il est essentiel que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe et la violation de sa souveraineté », a expliqué le secrétaire d'État, ajoutant que Kiev pourra « tirer pleinement parti de ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura achevé sa formation ».

Les pilotes ukrainiens devaient commencer leur apprentissage sur ces avions en août au Danemark, avait annoncé en juin dernier le ministre danois des Affaires étrangères par intérim, Troels Lund Poulsen. La Roumanie prévoit aussi d'ouvrir un centre d'entraînement sur son sol, mais n'a pas indiqué d'échéance pour le moment. Toutefois, selon le Washington Post, les pilotes ukrainiens pourraient ne pas être prêts avant l'été prochain, car il faudrait au moins dix mois pour former les plus expérimentés et jusqu'à deux ans pour les plus novices.