Les dirigeants du G20 s'engagent à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré

Les dirigeants du G20 étaient réunis à Rome ce weekend.

Le communiqué final du G20 devrait marquer l'engagement des dirigeants du G20 à atteindre l'objectif clé de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, selon un projet de rédactionnel consulté par l'AFP.

Selon ce document, dont plusieurs sources ont indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de la version finale qui devrait être publiée plus tard ce dimanche, les dirigeants ont convenu de maintenir les engagements clés pris lors des accords historiques de Paris en 2015, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels".

"Conserver (l'objectif de) 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays, en tenant compte des différentes approches", ajoute le communiqué.

Les dirigeants y promettent notamment des mesures concernant l'utilisation du charbon.

Cet engagement est considéré comme crucial, alors que les négociations sur le climat de l'ONU (COP26) se dérouleront à Glasgow au cours des deux prochaines semaines.

Les diplomates interrogés par l'AFP ont souligné que le langage utilisé était "plus fort" que celui de l'accord de Paris, mais les groupes militants ont critiqué la déclaration finale, la qualifiant de "faible" et de tiède. Le groupe antinucléaire Greenpeace a ainsi qualifié la déclaration finale de "faible, manquant à la fois d'ambition et de vision", affirmant que les dirigeants du G20 "n'ont pas su répondre aux attentes du moment".

