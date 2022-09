Olivia Grégoire

Les "dark stores"qui ont éclos comme des champrignons dans Paris et ailleurs étaient critiqués pour leurs nuissances et leurs menaces sur le commerce de proximité.

Cette époque semble révolue, le gouvernement a tranché en faveur des maires qui, jusqu'à présent ne pouvaient empêcher la création de "dark stores"

Le Monde souligne : "Les « dark stores » sont des entrepôts. Cette définition sans équivoque est celle qu’a finalement décidé de retenir le gouvernement au terme d’une réunion de concertation très attendue, menée, mardi 6 septembre, avec les maires des grandes villes de France. « Et il n’y a plus de “sauf si” », ont insisté la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, et le ministre délégué au logement et à la ville, Olivier Klein. Que ces lieux, fermés, consacrés à la livraison de courses commandées en ligne aient installé ou non un comptoir de retrait, ce ne sont pas des commerces, ont insisté les deux ministres."

« On entre dans une ère de régulation de ces activités, cela va dans le bon sens », a commenté, à l’issue de la réunion, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, chargé de l’urbanisme, et d’ordinaire particulièrement à cran sur le sujet.