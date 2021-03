Les cas positifs au Covid-19 s’isolent trop tard, attendant le résultat du test au lieu de s’isoler dès le début des symptômes selon le dernier avis du Conseil scientifique

Hôpital

Une population peu immunisée, des variants plus dangereux et des indicateurs signalant une reprise de l’épidémie résume le rapport

"Au 1 er mars 2021, 17% des français auraient été infectés par le SARS-CoV-2 en métropole, avec deux fois plus d’infections chez les moins de 50 ans que chez les plus de 50 ans. L’âge est le facteur de risque écrasant de morbidité grave et décès lié au SARS-CoV-2" selon le dernier avis du Conseil scientifique rendu le 11 mars 2021 mis en ligne par le site Du côté de la science.

"Les patients s’isolent trop tard, attendant le résultat du test au lieu de s’isoler dès le début des symptômes, et ne protègent pas assez les membres de leurs foyers. 37% des personnes source de l’infection sont symptomatiques lorsqu’elles contaminent quelqu’un hors de leur domicile" soulignent les scientifiques.

"La situation actuelle s'aggrave du fait de l'apparition de variants susceptibles de dégrader l’efficacité du dispositif sanitaire : le virus historique est remplacé par le variant UK (variant B.1.1.7 dit « britannique »), plus transmissible et plus létal. Ce variant UK constitue le problème majeur actuellement en métropole. Le variant SA (variant B.1.351 dit « sud-africain »), a été détecté de manière majoritaire en Moselle (54.3%) et semble désormais diminuer (45,1%)" souligne le rapport de 94 pages.

"Entre un tiers et deux tiers des patients, quel que soit leur âge, ont encore des symptômes quatre mois après leur contamination par le virus, principalement la fatigue, une dyspnée, des palpitations, des maux de tête et des troubles cognitifs. 69% de ceux qui connaissent des 4 symptômes persistants considèrent que cela a un impact durable sur leur vie quotidienne. Cela montre que, même pour les personnes peu à risque de développer des formes graves, et singulièrement chez les jeunes, il existe un véritable enjeu en termes de santé personnelle à éviter une infection".

"La santé mentale des Français s’est dégradée avec des niveaux élevés d’états anxieux ou dépressifs, corrélés aux périodes de confinement et aux mesures de restriction. Des mesures d’accompagnement renforcées fondées sur la prévention, des campagnes d’information et une prise en charge thérapeutique lorsqu’elle est nécessaire, doivent prendre en compte un ensemble de troubles, y compris le risque suicidaire, les conduites addictives et les manifestations anxieuses et dépressives." ajoute le Conseil scientifique