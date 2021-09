Les banques européennes n'ont pas réduit de manière significative leur recours aux paradis fiscaux depuis 2014

EUTAX Observatory

Les principales banques européennes enregistrent chaque année 20 milliards d'euros, soit 14% de leurs bénéfices totaux, dans 17 territoires à la fiscalité particulièrement favorable, a calculé l'Observatoire européen de la fiscalité, qui est hébergé à l'École d'économie de Paris. Ce pourcentage est resté stable depuis 2014.

Malgré plusieurs scandales ayant révélé les pratiques douteuses des multinationales pour échapper à l'impôt, les banques européennes n'ont donc pas réduit leur présence dans les paradis fiscaux ces dernières années.

Dans cette étude, l'Observatoire (EUTAX Obersvatory) a passé en revue les données publiées par 36 banques européennes systémiques entre 2014 et 2020, dans 11 pays européens

L'Observatoire identifie 17 États et territoires comme des destinations privilégiées, parmi lesquels les Bahamas, les Îles vierges britanniques, les Îles Caïmans, Jersey et Guernesey, Gibraltar, Hong Kong, Macao, Panama ou encore les États membres de l'UE que sont Malte et le Luxembourg.

L’Observatoire européen de la fiscalité a été créé en mars 2021 à PSE-Ecole d’économie de Paris.