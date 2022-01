Les banques étrangères n'arrivent pas à faire vaciller les 6 groupes français qui dominent le marché hexagonal

ING

Après les britanniques Barclays et HSBC, le néerlandais ING a décidé de jeter l'éponge. Avec le départ d'ING basée à Amsterdam, c'est un nouvel acteur de poids dans la finance qui quitte la scène hexagonale constatent Les Echos.

Pour ces trois géants bancaires, la sortie du marché français coïncide avec une stratégie de recentrage géographique, pour limiter les foyers de pertes. Il n'empêche : l'Hexagone demeure une terre de conquête quasi impossible pour les étrangers.

Et c'est une nouvelle preuve de l'intensité concurrentielle d'un marché dominé par les six champions domestiques Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE, Société Générale, BNP Paribas et La Banque Postale. Aucun groupe international n'est en effet parvenu, à ce jour, à atteindre en France la taille critique qui permettrait de compenser par les volumes la faiblesse des revenus.