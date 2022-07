Les Allemands appelés à économiser l’énergie par tous les moyens

Le ministre allemand Robert Habeck devant la raffinerie Total Energies de Leuna

Robert Habeck, ministre Vert de l’économie, le répète sans cesse : « la situation est grave ! ».

Au cours des dernières semaines, dans un contexte tendu relatif à la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a considérablement rationné la livraison de gaz via le gazoduc Nord Stream 1, dont le pays est dépendant а 55 %. « Cette réduction représente une attaque économique que Vladimir Poutine lance contre nous. Nous nous défendrons, mais le chemin que nous allons devoir suivre sera ardu », dénonce Robert Habeck.

Tous les consommateurs, qu'il s'agisse des industriels, des pouvoirs publics ou des particuliers, sont donc appelés а faire des efforts pour réduire autant que possible leur consommation d’énergie. Douches plus courtes, chauffage réduit, climatisation qui se met en marche à partir de 26 degrés contre 22 auparavant …

Une campagne d'affichage dans les grandes villes et un site d'information incite les 80 millions d'Allemands а participer а l'effort pour réduire la consommation d'énergie а la maison, sur la route et dans les lieux de travail.

Selon un sondage réalisé par la Fédération nationale pour l'énergie, 56 % d'entre eux ont déjа baissé le chauffage, 45 % prennent moins fréquemment et plus brièvement une douche et 13 % ont installé un thermostat réglable sur leurs radiateurs.