Les 20 ans de l'euro, une monnaie qui a joué un rôle protecteur

Euro

La zone euro a apporté la stabilité des changes et réduit l’inflation

"Accusé d’avoir fait enfler les prix, d’avoir détruit la compétitivité des entreprises françaises, au cours de 20 années agitées, l’euro a joué un rôle protecteur" estime Le Figaro qui titre à la Une sur le vintième anniversaire de l'euro.

La zone euro a apporté la stabilité des changes et réduit l’inflation alors que dans les années 1990 les dévaluations étaient courantes pour maintenir la compétitivité explique Le Figaro.

"La force de l’euro, devenu en 20 ans la deuxième monnaie de réserve internationale, est un atout pour les États, une arme géopolitique qui donne du poids à l’Europe, mais aussi pour les entreprises et les consommateurs."

La devise unique facilite les échanges commerciaux et le tourisme, dans l’espace monétaire où on n’a plus besoin de jongler entre la lire, la peseta ou le deutschemark ajoute Le Figaro.