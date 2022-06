Législatives : vu le score de son parti Horizons, Edouard Philippe peut être optimiste

Emmanuel Macron et Edouard Philippe en 2016

Après sa victoire à la présidentielle, Emmanuel Macron, pensait ne pas avoir besoin d'Edouard Philippe. Les résultats du premier tour des législatives disent le contraire constate Le Parisien.

« Philippe nous tient maintenant par les c… On va être obligé de bien le traiter », y va crûment un conseiller de l’exécutif cité par Le Parisien.

Pour son premier scrutin, Horizons réalise effectivement un score plus qu’honorable dans les 58 circonscriptions où la formation a présenté des candidats : 42 sont qualifiés pour le second tour, 24 sortent en tête. Cerise sur le gâteau, de tous les représentants de la majorité Ensemble lancés dimanche, un seul est parvenu à se faire élire dès le premier tour (contre quatre pour la Nupes)… et il est estampillé aux couleurs philippistes. Il s’agit du député sortant Yannick Favennec (Mayenne).

Bref, de quoi garantir à l’ancien Premier ministre la quasi-certitude d’avoir un groupe à l’Assemblée (il faut au moins quinze députés)… et l’assurance de peser dans les futurs débats analyse Le Parisien.

"Mon seul objectif aujourd’hui, c’est d’assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente avec le programme du président de la République." déclare Edouard Philippe dans une interview au Figaro.