Gabriel Attal s'est dit « favorable » à un débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 13 juin, durant un déplacement de campagne dans le Pas-de-Calais

En marge d'un déplacement de campagne en vue des législatives, Gabriel Attal a accepté le principe d'un débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, tous deux susceptibles d'incarner un futur chef du gouvernement.

Le Premier ministre s'est dit « favorable » à un débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon ce jeudi 13 juin, durant un déplacement de campagne dans le Pas-de-Calais. Gabriel Attal confirme par ailleurs une information du Parisien, expliquant que « des propositions circulent » pour organiser cet échange à trois parties. « Si débat il y a il doit être entre ceux qui ont été identifiés comme possible Premier ministre », a-t-il affirmé.

Alors que Jordan Bardella est identifié comme le candidat naturel du Rassemblement national, plusieurs noms circulent du côté du Front Populaire. Ainsi, Fabien Roussel et François Ruffin affirment se sentir « capables » d'assumer le rôle de Premier ministre. Ils pourraient également être désignés pour ce débat à trois. Jean-Luc Mélenchon, lui, a indiqué ne pas exclure sa candidature mais ne pas non plus l’imposer.

Ce débat, s’il venait à être confirmé, viendrait ancrer l'idée d'une élection à trois camps : le « Front populaire » à gauche, la majorité présidentielle et le Rassemblement national à droite. L’invitation de représentants des Républicains ou de Reconquête n'a pas été évoquée. Par ailleurs, cet échange pourrait également servir à remplacer le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, après que le chef de l'État a indiqué ne pas vouloir y prendre part.