© CRÉDITLUDOVIC MARIN / AFP

Résultats du premier tour

Législatives 2024 : le RN et ses alliés largement en tête devant le NFP, la macronie est distancée

À l’issue du premier tour des législatives, Le RN de Jordan Bardella arrive en tête selon les premiers résultats, devant le Nouveau Front populaire. La majorité présidentielle arrive en 3e position. Le Rassemblement National et ses alliés pourraient hériter de 230 à 280 sièges, le Nouveau Front populaire pourrait obtenir entre 125 et 165 sièges. La majorité présidentielle devrait être minoritaire avec environ 70 à 100 sièges. Les Républicains n'auraient plus que 41 à 61 sièges.