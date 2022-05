Législatives 2022 : Eric Zemmour annonce sa candidature dans la 4e circonscription du Var

Eric Zemmour

Et il indique que Reconquête présentera 550 candidats "partout en France"

Malgré son score décevant à la présidentielle et l'absence d'accord avec le Rassemblement national, Éric Zemmour a décidé de se présenter pour devenir député constate BFMTV tout en soulignant que le leader de Reconquête a plusieurs raisons de choisir la 4e circonscription du Var.

Son choix s'est arrêté sur ce territoire qui compte notamment la commune de Saint-Tropez, après avoir envisagé un temps de se présenter à Paris. Dans cette circonscription, le patron de Reconquête a récolté 14,7% des voix, plus du double de son chiffre à l'échelle nationale. Mieux encore, à Saint-Tropez, il a même récolté 22% des voix.

De plus, "c'est une région dans laquelle il vient réugilèrement depuis 20 ans" selon son entourage cité par Var-Matin. A Saint-Tropez notamment, où il a dépassé les 22 % mais aussi à Grimaud, Sainte-Maxime et Cogolin.

Il fera demain un premier marché pour aller à la rencontre des habitants de la circonscription. "10.000 tracts vont être distribués dès cette après-midi", assure d'ailleurs son entourage à BFMTV.

La bataille ne sera pas facile pour autant souligne BFMTV car "Éric Zemmour croisera le fer avec Sereine Mauborgne, la députée sortante Renaissance (ex LaREM), élue en 2017 face au RN avec 54,65% des voix. L'ancien journaliste affrontera également Philippe Lottiaux, le candidat de Marine Le Pen, Sabine Cristofani-Viglione (NUPES) et Marie-Christine Hamel (LR)." De plus Marine Le Pen avait rassemblé 32,2% des suffrages au premier tour de la présidentielle, tandis qu'Emmanuel Macron atteignait 24,1%.