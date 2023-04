Législative partielle en Ariège : la gauche se déchire après la victoire de la socialiste dissidente Martine Froger face à Bénédicte Taurine (Nupes)

Le Parti socialiste et La France insoumise semblent plus que jamais divisés au lendemain de l'élection législative partielle en Ariège.

La guerre des gauches est officiellement de retour. Suite à l'annonce des résultats de l'élection législative partielle en Ariège et de la défaite de la députée sortante Nupes Bénédicte Taurine face à la socialiste dissidente Martine Froger, des figures de LFI et du PS ont exprimé leurs différences et leurs désaccords sur les réseaux sociaux et par médias interposés.

La direction du Parti socialiste, dans un communiqué, a affirmé que la « victoire à la Pyrrhus » de Martine Froger « n'ouvre aucune perspective pour la gauche puisqu'elle s'est construite dans une alliance avec les droites contre l'union de la gauche et des écologistes ».

« Ce soir, l'union de la gauche comme l'intergroupe de la Nupes à l'Assemblée nationale perdent une députée », a indiqué la direction du Parti socialiste.

Pourtant, plusieurs figures opposées à Olivier Faure (PS) voient dans la défaite de la candidate Bénédicte Taurine (LFI-Nupes) une victoire.

« Olivier Faure a obtenu sa réélection à Marseille par la fraude », a notamment répondu Michaël Delafosse, maire de Montpellier, rouvrant les cicatrices du dernier congrès du Parti socialiste.

Il considère que le Premier secrétaire du PS « calomnie et porte une analyse scandaleuse », jugeant le communiqué publié ce dimanche soir « indigne du mouvement socialiste, de son histoire et assurément de son avenir ».

Dès le soir du premier tour, le PS appelait au « désistement républicain » de Martine Froger, estimant que « les duels à gauche ne peuvent être arbitrés par la droite et l'extrême-droite ».

Mais au sein du Parti socialiste, de nombreuses figures, comme Nicolas Mayer Rossignol et la présidente de la région Occitanie Carole Delga soutenaient la dissidente face à la candidate insoumise.

Le maire de Rouen s'est notamment directement adressé à Jean-Luc Mélenchon sur Twitter :

« En Ariège comme ailleurs, il y a des femmes et des hommes socialistes, qui portent fièrement leurs valeurs, qui ont envie que la gauche gagne et qui ne vous seront jamais... soumis ».

Jean-Luc Mélenchon lui avait répondu :

« Voilà à quoi servent les « dissidents du PS ». Refuge du vote Le Pen et Macron au 2e tour pour battre l'opposition à la retraite à 64 ans. Lamentable combine politicienne ».

Le coordinateur du mouvement de La France insoumise estime sur Public Sénat que le Parti socialiste doit clarifier « son orientation ». Selon Manuel Bompard, « uUne candidate dont l'élection a été saluée par Dussopt n'a pas sa place dans la Nupes ».

Invité sur Public Sénat, le coordinateur de La France insoumise s’est exprimé sur les résultats de la législative partielle en Ariège : « Manifestement, se sont regroupées autour de cette candidature dissidente les voix macronistes, de la droite et de l'extrême droite ». Manuel Bompard regrette ce qu'il estime être une « coalition de circonstance » dont l'objectif était de « battre la candidate de la Nupes ».