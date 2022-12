Le youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs

Norman Thavaud a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre, dans le cadre d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs.

Le célèbre youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs, a annoncé le parquet de Paris ce lundi 5 décembre. Norman Thavaud, connu pour ses vidéos humoristiques sur Youtube, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la brigade de protection des mineurs pour viol et corruption, selon des informations de Libération et de BFMTV.

En 2020, Maggie D. a porté plainte contre Norman Thavaud.

Quelques semaines auparavant, elle avait dénoncé les agissements de l'homme de 32 ans qui, selon elle, a abusé de son statut et de sa notoriété pour profiter d'elle.

La chaîne de Norman Thavaud sur Youtube comptabilise plus de 2,6 milliards de vues et près de 12 millions d'abonnés.

Connu pour ses séquences « Norman fait des vidéos », le célèbre youtubeur est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol, impliquant plusieurs jeunes femmes. Certaines sont des fans de Norman et l’accusent de faits de nature différente. Depuis plusieurs mois, la brigade de protection des mineurs de la préfecture de police de Paris recoupe les multiples scénarios décrits. En août 2018, le nom de Norman Thavaud, qui reste présumé innocent, avait été cité dans le cadre des dénonciations sur les réseaux sociaux à travers le slogan #BalanceTonYoutubeur à la suite d’un tweet de Lucas Hauchard, alias Squeezie, le numéro 1 français des youtubeurs, qui dénonçait le comportement inapproprié de certains vidéastes qui « profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels ».