Le tabac a des effets sur la santé des descendants de fumeurs sur plusieurs générations

Cigarette

Il influe sur la corpulence des petits-enfants et des arrière-petits enfants

Le tabac a déjà à son actif une liste de cancers et de maladies cardiovasculaires., mais il est aussi capable d'avoir un impact sur la vie de descendants de fumeurs sur plusieurs générations selon une récente étude signalée par Le Point.

Et ce, même si les descendants de fumeurs n'ont jamais allumé une cigarette de leur vie, si l'on en croit la lecture d'une étude publiée le 22 janvier 2022 dans la revue Scientific Reports.

L'étude s'est intéressée à l'impact du tabagisme des hommes sur la corpulence de leur descendance, masculine ou féminine. Et montre que, si un garçon commence à fumer avant la puberté, ses petites-filles et même ses arrière-petites-filles sont plus susceptibles d'être en surpoids.

Le surplus de masse grasse varie entre 3,5 kg (à 17 ans) et plus de 6 kg (à 24 ans)

Et ce n'est pas la première fois que l'on découvre que le tabac fait des ravages sur les générations suivantes. La consommation de tabac pendant la grossesse a notamment été associée à un risque accru d'asthme pour les petits-enfants.