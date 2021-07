Stéphane Le Foll

Ancien ministre de l’Agriculture, maire socialiste du Mans, Stéphane Le Fol n'a pas signé l'appel des élus locaux socialistes (dont Martine Aubry) publié dans la presse quotidienne régionale en faveur la candidature d’Anne Hidalgo à la présidentielle remarque Libération.

Quand le quotidien lui demande pourquoi ? Le Foll répond : "Ce n’est pas un oubli, c’est un choix. Je respecte celles et ceux qui ont signé mais je m’interroge sur le positionnement idéologique. Le choix d’Audrey Pulvar par Anne Hidalgo a été un échec électoral car il n’y avait aucune clarté sur les valeurs et sur le programme. La candidature d’Anne Hidalgo ne peut pas s’imposer uniquement par des signatures, il doit y avoir un débat. Les socialistes ne peuvent pas préparer cette présidentielle dans l'unanimisme."

Le Foll ajoute : "La gauche s’est éloignée de ceux qu’elle est censée représenter, c’est le constat que je fais. La gauche est divisée, mais c’est un faux problème car elle n’incarne pas de projet capable de rassembler une large partie des Françaises et des Français. Tel est le véritable problème. D’autant plus que les fervents défenseurs de la pseudo «alliance» et du rassemblement sont les plus durs quant aux exclusions radicales qu’ils prononcent contre ceux qui ont exercé des responsabilités."