Studio télévision TF1

TF1 et M6, les deux premiers groupes de télévision privés français, ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec l’ambition de fusionner.

"A l’issue de l’opération, le groupe Bouygues sera l’actionnaire de contrôle du nouvel ensemble avec 30 % du capital, pour lequel il devra acquitter 641 millions d’euros. L'Allemand Bertelsmann via sa filiale RTL Group, lui, en conservera 16 %. L’inoxydable patron de M6, Nicolas de Tavernost prendra la tête du nouvel ensemble." souligne Le Monde.

Un projet qui devra être validé par l’Autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) car ensemble, TF1 et M6 pèsent 75 % du marché publicitaire télévisé et jouiraient d’une position envieuse dans la production audiovisuelle. Ils devront lâcher du lest. Si on leur demande trop de sacrifices, la fusion n'aboutira pas, perdant de son intérêt. Un juste équilibre va être délicat à trouver.

"TF1 et M6 ne pourront pas conserver l’ensemble des dix chaînes hertziennes qu’ils possèdent, le groupe M6 détenant M6, W9, 6ter, Gulli et Paris Première, tandis que le groupe TF1 est propriétaire de TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Cinéma Séries. Trois canaux devraient être cédé"

Mais alors que WarnerMedia annonce sa fusion avec Discovery « C’est important pour la France de disposer d’acteurs forts capables de résister à la concurrence de nouveaux acteurs comme Netflix ou Disney », confirme-t-on au sein de l’exécutif, où l’on se félicite qu’« une solution basée sur le rapprochement d’acteurs français ait été trouvée ». commente Le Monde