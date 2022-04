Char russe

L'utilisation intensive et la perte d'armes par la Russie en Ukraine, combinées à de sévères sanctions occidentales, vont réduire sa puissance militaire et ses exportations d'armes pendant des années, entravant sa capacité à tout produire, des nouveaux systèmes d'armes aux pièces de rechange pour les armements existants selon le quotidien américain Wall Street Journal.

Aujourd'hui, dans la neuvième semaine de ce qui était envisagé comme une opération militaire rapide, la Russie a déployé une grande partie de son arsenal, y compris certains de ses équipements les plus modernes. Elle a tiré un grand nombre de missiles, de roquettes et d'obus d'artillerie ce qui a profondément réduit l'approvisionnement en munitions de précision plus récentes, selon les analystes.

La Russie a également perdu plus de 3 000 pièces d'équipement lourd au combat, selon Oryx, un site d'information open source. Le décompte comprend plus de 500 chars de combat, 300 véhicules de combat blindés, 20 chasseurs à réaction et 30 hélicoptères.

La Russie produit environ 250 chars et 150 avions par an, selon Mark Cancian, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion à Washington. Cela signifie que les forces ukrainiennes ont détruit en deux mois l'équivalent d'au moins deux ans de production de chars russes ajoute le Wall Street Journal.