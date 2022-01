C'est devant la cour d’assises de l’Isère, à Grenoble, que le procès de Nordahl Lelandais, accusé d’avoir tué, il y a plus de quatre ans, dans la nuit du 26 au 27 août 2017 la petite Maëlys âgée de 8 ans va se dérouler à partir d'aujourd'hui souligne Le Parisien.

Le procès devrait durer trois semaines.

"À Pont-de-Beauvoisin en Isère, quatre ans et demi après le drame, Maëlys est encore présente partout. On peut en effet voir des photos de la fillette dans certains commerces, sur des vitres de voitures mais aussi devant l’entrée de la salle des fêtes où elle a disparu lors de cette nuit maudite du 27 août 2017. Une grande banderole accrochée à un grillage porte cette inscription : « La vérité pour Maëlys. On ne lâchera pas. »" explique Le Parisien.