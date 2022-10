Le prix Nobel de littérature 2022 attribué à la romancière française Annie Ernaux

L'écrivaine Annie Ernaux, qui a reçu le prix Nobel de littérature 2022

Le prix Nobel de littérature a couronné ce jeudi la Française Annie Ernaux et le « courage » de son oeuvre autobiographique qui en a fait une figure féministe.

L’écrivaine de 82 ans est récompensée pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle », a expliqué le jury Nobel.

C’est un « très grand honneur » et une « responsabilité », a réagi la lauréate à la télévision suédoise, qui devient la 17e femme à décrocher le Nobel de littérature, et le 16e lauréat français depuis la fondation des célèbres récompenses en 1901.

« Je considère que c’est un très grand honneur qu’on me fait et pour moi en même temps une grande responsabilité, une responsabilité qu’on me donne en me donnant le prix Nobel », a-t-elle ajouté.