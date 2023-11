Le prix du tabac passera à 12 euros en 2025, l'interdiction de fumer étendue à de nouveaux lieux

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a présenté ce mardi son plan de lutte contre le tabagisme.

En 2025, le prix du paquet de cigarettes passera à 12€, et 13€ courant 2026, a annoncé mardi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. La hausse des prix du tabac «est bien la mesure la plus efficace contre le tabac selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet», a affirmé le ministre lors d'une conférence de presse. L’interdiction de 2006 de fumer dans certains lieux est par ailleurs étendue aux plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires, a précisé Aurélien Rousseau.