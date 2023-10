Le prêt à taux zéro va être augmenté et étendu en 2024

Bruno Le Maire a fait plusieurs annonces ce mercredi concernant le prêt à taux zéro (PTZ), dans le but de relancer le marché immobilier.

« Le PTZ devait être supprimé, il sera prolongé car il y a un effondrement du crédit immobilier ». Sur RTL ce mercredi, Bruno Le Maire vient de faire des annonces importantes concernant le Prêt à taux zéro.

« Nous voulons que le plus grand nombre possible de ménages ait accès à l'immobilier, ce qui est extrêmement difficile avec l'augmentation des taux », souligne le ministre de l’Economie.

Bruno Le Maire a également fait d'autres annonces. Tout d'abord, le montant maximal du PTZ va passer de 80 à 100.000 euros. Ensuite, la part que pourra représenter ce PTZ dans le crédit va passer à 50%. Et enfin, 4ème amélioration, les classes moyennes seront éligibles aux prêt à taux zéro.

« J’ai demandé aux banques de se mobiliser. Si l’effort de l’Etat qui représente 850 millions d’euros (…) il faut que les autres acteurs soient aussi embarqués dans cette volonté de débloquer les offres de crédit, ces acteurs ce sont les banques ». Certaines ont déjà accepté, comme le Crédit Agricole.

« J'appelle toutes les banques à s'engager dans la même direction. On sera plus efficace collectivement pour débloquer l'offre de crédit. Je continue à travailler avec le gouverneur de la Banque de France à la simplification des règles d'octroi, je pense qu'on peut les assouplir quand on a des taux aussi élevés », a conclu Bruno Le Maire.