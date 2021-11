Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, se tient prêt à "couper le gaz" à l'Europe en représailles à d'éventuelles sanctions

Pancarte d'un manifestant biélorusse en Ukraine devant l'ambassade du pays.

On le sait l'Europe traverse une crise énergétique sans précédent et le président Loukachenko a choisi d'appuyer là où cela fait mal. Sur le site de la présidence bélarusse, Loukachenko évoque la possibilité de couper l'approvisionnement en gaz aux européens «Nous chauffons l'Europe et ils menacent de fermer la frontière. Et qu'est-ce qui se passerait si nous coupions le gaz naturel qui va là-bas ? Je conseillerais donc aux dirigeants polonais, aux Lituaniens et aux autres écervelés de réfléchir avant de parler».

Sur le territoire du pays passe le gazoduc Yamal-Europe qui livre de grandes quantité de gaz depuis l'Arctique à la Pologne et l'Allemange. Minsk reçoit des frais de transit en compensation.

Durant le même temps, la crise migratoire continue à la frontière avec la Pologne. Des milliers de migrants se massent pour passer en Union européenne avec des visas bélarusses. Les Européens pointent du doigt l'usage des migrants par Loukachenko, ils l'accusent d'alimenter cette crise en offrant aux migrants des visas puis en les amenant à la frontière. L'homme fort du pays tenterait de se venger des sanctions européennes depuis la présidentielle de 2020 où un mouvement d'opposition a été réprimé.

