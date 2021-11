Le portail français de télévision Molotov racheté par une société américaine

Molotov

Molotov passe sous pavillon américain. La plate-forme française de streaming de télévision atterrit dans le giron de la société new yorkaise fuboTV pour 190 millions de dollars (164 millions d'euros), pour l'essentiel en actions annoncent Les Echos.

Après avoir fait l'objet de plusieurs tentatives infructueuses de rachat de la part d'opérateurs télécoms et groupes audiovisuels qui convoitaient sa technologie, Molotov, qui propose plus d'une trentaine de chaînes en gratuit (via Internet) et des offres payantes avec plus de chaînes et des films fait le choix de se vendre à un acteur qui lui ressemble précisent Les Echos.

Début 2019, les fondateurs et actionnaires historiques de la plateforme permettant de regarder des chaînes et leurs services de rattrapage sur le web avaient annoncé être « entrés en discussion exclusive » avec Altice France (maison mère de BFM, etc.) afin que ce dernier prenne une participation majoritaire dans la société. Las, les discussions avaient achoppé assez rapidement sur les modalités, certains actionnaires voulant notamment être payés en cash