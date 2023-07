Le plan des Républicains pour rétablir l'ordre public

Après les émeutes qui ont eu lieu en France, l’heure est au bilan, et celui-ci est « terrifiant » selon Les Républicains.

Après les émeutes qui ont eu lieu en France, l’heure est au bilan, et celui-ci est « terrifiant » selon Les Républicains. « La réaction politique doit être massive, radicale et sans volonté de compromis avec les voyous si nous souhaitons obtenir le but recherché : affermir la paix civile et rétablir l’ordre en France », est-il écrit dans le plan du parti pour rétablir l’ordre public. « Les causes de ces événements étant multiples (haine de la France, flux migratoires incontrôlés, délinquance des mineurs, irresponsabilité parentale, réponse pénale insuffisamment dissuasive, abandon de la gestion de l’ordre à des trafiquants dans de nombreux quartiers...), les réponses doivent concerner elles aussi de larges pans de la société et mobiliser pleinement plusieurs ministères. Nous proposons une approche concrète et pragmatique, dépassant les slogans », est-il ajouté.

Pour y répondre, Les Républicains proposent l’accroissement et la diversification de la capacité carcérale, la mise en place d’un plan d’urgence pour installer d’ici la fin de l’année dans les prisons actuelles des structures modulaires, l’instauration des peines plancher dès le premier délit pour les dépositaires de l’autorité publique ou encore le rétablissement des peines plancher pour les crimes et délits commis en réitération. Pour responsabiliser les parents, LR souhaite « rendre les parents des mineurs délinquants pénalement responsables du respect par ceux-ci de leurs obligations judiciaires à la suite d’une condamnation, par le biais d’un contrat signé avec l’autorité judiciaire » ou encore « rétablir la loi Ciotti de 2010 sur la suspension des allocations familiales pour absentéisme scolaire, ainsi que le dispositif de contrat de responsabilité parentale ».