Le nouveau simulateur de calcul de retraites pris d'assault après sa mise à jour

Le succès a sans doute surpris, même si il était prévisible. La mise à jour du simulateur permettant le calcul d'âge de départ à la retraite des français a provoqué un afflux important de visiteurs sur le site. Le directeur de l’Union Retraite, le groupement d’intérêt public qui gère info-retraites.fr, est revenu sur la mise à jour qui a été faite sur le site qui propose un simulateur pour nos retraites. "On a eu un trafic très, très important" qui est "entre huit et dix fois" supérieur au "trafic habituel", a indiqué Stéphane Bonnet mardi 13 juin sur franceinfo. De quoi être victime de son succès : Des utilisateurs ont rencontré des difficultés lundi 12 juin pour se connecter.

Pour Stéphane Bonnet, il s'agit de la preuve que l'outil est utile, et il ajoute qu'il s'agit de "la simulation la plus fiable" pour connaître son âge de départ à la retraite. "Tous les Français ont accès, quel que soit leur parcours professionnel ou leur statut juridique salarié, fonctionnaire, régime spécial, agriculteur et professions libérales", a-t-il précisé. "Il suffit d'être actif, il faut juste avoir un trimestre de cotisation dans sa carrière et l'ensemble des règles de tous les régimes de retraite sont dans le simulateur."

En guise d'exemple pour tous les nombreux cas particuliers avec lesquels le simulateur permet de voir plus clair, le directeur de l’Union Retraite a attiré l'attention sur le cas des mères de famille : "Les régimes de retraite ont souvent peu ou pas connaissance des enfants. Le fait d'avoir une prise en compte de vos enfants pour les femmes a un impact considérable, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Un enfant est pris en compte à hauteur de huit trimestres, donc de deux ans", a-t-il expliqué.