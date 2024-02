Le nouveau ministre chinois de la Défense veut « élever les relations » entre les armées russes et chinoises

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou

Pékin ne refusera pas de soutenir Moscou sur la question ukrainienne. C’est ce qu’affirme Dong Jun, ministre chinois de la Défense, dans la traduction russe de son entretien avec Sergueï Choïgou, son homologue russe.

Alors que la Chine et la Russie célèbrent cette année le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ces propos auraient pour objectif de rassurer la partie russe demandeuse d’une « coopération plus étroite et plus fructueuse » avec la Chine.

Le communiqué commun des ministères de la défense va jusqu’à évoquer la « meilleure relation de l’histoire » sous la direction des présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine. Toujours selon ce communiqué, les relations entre les deux armées s’élèveront cette année « à un niveau supérieur », toutefois sans former un « bloc militaire ».