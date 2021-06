Bas-reliefs sculptés saisis à Roissy

Le but est de sensibiliser le public à la protection du patrimoine culturel mondial

Le musée du Louvre expose des trésors culturels saisis par la douane, encore sous scellés. Une première en France.

Il s'agit de 2 bas-reliefs sculptés que l'on suppose pillés en Syrie et saisis par les douaniers de Roissy en 2016. Ils effectuaient un transit Liban-Thaïlande, déclarés comme «pierres d’ornement pour décoration de jardin».

Ainsi que de 4 bustes de Libye, saisis en 2012 et 2016 au lendemain des Printemps Arabes en cours d’enquête par des Officiers du Service d'enquêtes judiciaires des finances

Il seront visibles jusqu’au 13 décembre 2021, dans la salle 172, Aile Denon niveau -1 au Louvre, à Paris.

Le but est de sensibiliser le public à la protection du patrimoine culturel mondial. En période de crises et tout particulièrement dans les zones de conflits, le patrimoine est la cible privilégiée de pillages et de vols tant de la petite délinquance que du crime organisé, transformant des sites archéologiques en supermarchés d’antiquités à ciel ouvert.