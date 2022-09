Kiosque

Le monde entier réuni en mémoire d'Elisabeth II à la Une du Figaro

Les funérailles de la souveraine britannique se déroulent ce lundi à Londres en présence de dirigeants du monde entier.

Cela faisait plus de deux siècles que l’abbaye de Westminster n’avait pas accueilli de funérailles royales. C’était en 1760, pour le roi George II. Elizabeth II avait exprimé le vœu d’un retour à Westminster, où l’abbaye peut accueillir plus de monde, quelque 2200 personnes.

Elisabeth II Les obsèques du siècle à la Une du Parisien

Onze jours après son décès à 96 ans, le 8 septembre, la reine Elizabeth II est enterrée ce lundi au Royaume-Uni. Des funérailles qui s’annoncent grandioses, avec une immense foule attendue et des dignitaires venus du monde entier lui faire leurs adieux.

Immigration: pourquoi Macron accélère à la Une de l'Opinion

Pour ne pas être dépassé par le RN, le Président a acquis la conviction qu’il fallait enclencher la vitesse supérieure et adresser à l’opinion publique un message de fermeté. Tant pis pour la cohésion de sa majorité

Retraites les risques d'un excès de vitesse à la Une de La Croix

En exigeant que la réforme des retraites soit bouclée avant l’été prochain, Emmanuel Macron veut renouer avec son image de réformateur déterminé. Il prend ainsi le risque d’une contradiction avec sa promesse d’une « nouvelle méthode », fondée sur le dialogue et la recherche du consensus.

TF1-M6 : pourquoi le mariage a échousé à la Une des Echos

TF1 et M6 se retrouvent dans une situation sans doute plus difficile qu'il y a un an et demi, à l'annonce de la fusion. Ils martèlent depuis des mois que la fusion était nécessaire, mais ils vont désormais devoir montrer qu'ils sont capables de faire cavalier seul.

Mondial au Qatar La coupe est pleine à la Une de Libération

A deux mois de la compétition, le travail des ONG et les critiques visant Doha n’auront pas suffi à entraver le grand raout du football mondialisé. Mais la controverse aura eu le mérite d’attirer l’attention sur la façon dont sont organisés les grands évènements sportifs.