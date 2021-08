Le Medef face à la présidentielle 2022

Geoffroy Roux de Bézieux

Pour les chefs d’entreprise, c’est un quinquennat particulier qui touche à sa fin. Le mandat d’Emmanuel Macron, qui avait fait campagne en 2017 sur la liberté d’entreprendre, aura en effet été celui du retour en grâce pour les patrons constate Le Monde

"Initialement, le candidat Les Républicains (LR) François Fillon avait leurs faveurs. Mais, dès le début, l’actuel chef de l’Etat a mis en place des mesures plébiscitées par les milieux économiques et les investisseurs : ordonnances réformant le code du travail, suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), « flat tax » sur les revenus du capital, baisse de l’impôt sur les sociétés…" ajoute Le Monde.

"La pandémie n’a pas entamé la popularité du chef de l’Etat auprès des entreprises, au contraire. L’énarque et ancien banquier d’affaires est davantage perçu par certains comme proche du CAC 40, mais les PME et TPE lui savent gré du « quoi qu’il en coûte » et apprécient les mesures de soutien apportées mois après mois aux secteurs sinistrés" souligne Le Monde..